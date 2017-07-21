Çaykur Rizespor'a Paraguaylı forvet

Çaykur Rizespor, yaptığı açıklamada Brezilya Serie B takımlarından Guarani'da forma giyen Paraguaylı forvet oyuncusu Braian Jose Samudio ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığını duyurdu. Samudio'nun satın alma opsiyonunun yeşil mavili kulübe ait olduğunun belirtildiği açıklamada oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.