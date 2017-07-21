Çaykur Rizespor'a Paraguaylı forvet
TFF 1.Lig ekibi Çaykur Rizespor, Paraguaylı 21 yaşındaki forvet oyuncusu Braian Jose Samudio'yu 1 yıl kiraladı.
Çaykur Rizespor, yaptığı açıklamada Brezilya Serie B takımlarından Guarani'da forma giyen Paraguaylı forvet oyuncusu Braian Jose Samudio ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığını duyurdu. Samudio'nun satın alma opsiyonunun yeşil mavili kulübe ait olduğunun belirtildiği açıklamada oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:12
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Taraftar haklı
Toplam 87
Yorum
ASLAN BABA BİR İŞİ YAPMAYI BECEREMİYORSAN BIRAKMAK GEREKİR. BUDA BİR ERDEMDİR .DURSUN TUDOR GİDİN.
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 13
Yorum
xxx Ben stadda seyrettim dostum bir stad dolusu insan takımı kağnı gibi itmeye çalıştık..Biz itiyoruz onlar gitmeyiz diyorlar..Hiçbişey olmazdı.
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Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı
Toplam 23
Yorum
Fatih Yusuf olcaydan iyimi bizden gelen oyuncuyla ligdeki çehreniz değişti hala teklifi yetersiz buluyonuz 1.8 m euro neyineze yetmiyo
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