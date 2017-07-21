 Çaykur Rizespor'a Paraguaylı forvet – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Çaykur Rizespor'a Paraguaylı forvet

    Çaykur Rizespor'a Paraguaylı forvet

    TFF 1.Lig ekibi Çaykur Rizespor, Paraguaylı 21 yaşındaki forvet oyuncusu Braian Jose Samudio'yu 1 yıl kiraladı.

    Çaykur Rizespor, yaptığı açıklamada Brezilya Serie B takımlarından Guarani'da forma giyen Paraguaylı forvet oyuncusu Braian Jose Samudio ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığını duyurdu. Samudio'nun satın alma opsiyonunun yeşil mavili kulübe ait olduğunun belirtildiği açıklamada oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:12
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