Samsunspor, yabacı transferinde gaza bastı
Samsunspor, Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Gineli forvet Abel İssa Camara ile anlaştı.
Samsunspor'da yabancı transferi hız kazandı. Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Gineli forvet Abel İssa Camara ile anlaşmaya varan Başkan Tutu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren, Camara'yı Samsun'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen Gineli forvetin yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeni Malatyaspor'un yeni sezonda kadroya almadığı ve düşünmediği Senegalli oyuncu Boubacar Dialiba ise şuan beklemede.
İki yabancı oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Gineli forvet Abel Camara, sağlık kontrolünden geçti. Yarın sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Yine prensipte anlaşma sağladığımız Senegalli forvet ve kanat oyuncusu Boubacar Dialiba'dan haber bekliyoruz. Şu an için net bir gelişme olmadığını söyleyebilirim. Bir, iki gün içerisinde çözümleneceğine inanıyorum" dedi.
1,85 boyunda ve 27 yaşındaki Gineli forvet Abel İssa Camara geçen sezon Portekiz Süper Ligi'nde 28 maçta 4 gol atarken, geçen sezon TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'da oynayan Boubacar Dialiba da 31 maçta 13 kez fileleri havalandırmıştı. 29 yaşındaki Senegalli Boubacar Dialiba ise 1,84 boyunda.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:48
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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Toplam 26
Yorum
fenerli isla ve dirar ikiside sağ kanadın hucüm ve savunma kısmında da oynayabiliyor. iyi bir avantaj olabilir
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 46
Yorum
mehmet özsoy oyuncu ları hava alanında karşılama bana göre ters.. gelir oynar bu ne ya
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 4
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fb süper golcü bulduk gine istatistikleri alt üst etmiş adam süper hızlı seneye 40 gol atar.öle hızlı ki maçlarda hiç görmedim.:):)
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