Samsunspor, yabacı transferinde gaza bastı

Samsunspor, Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Gineli forvet Abel İssa Camara ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Gineli forvet Abel İssa Camara ile anlaştı. Samsun'da olan ve sağlık kontrolünden geçirilen Gineli oyuncunun yarın imza atması bekleniyor. Öte yandan kırmızı-beyazlıların prensipte anlaştığı Boubacar Dialiba'dan ise haber bekleniyor.



Samsunspor'da yabancı transferi hız kazandı. Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Gineli forvet Abel İssa Camara ile anlaşmaya varan Başkan Tutu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren, Camara'yı Samsun'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen Gineli forvetin yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeni Malatyaspor'un yeni sezonda kadroya almadığı ve düşünmediği Senegalli oyuncu Boubacar Dialiba ise şuan beklemede.



İki yabancı oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Gineli forvet Abel Camara, sağlık kontrolünden geçti. Yarın sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Yine prensipte anlaşma sağladığımız Senegalli forvet ve kanat oyuncusu Boubacar Dialiba'dan haber bekliyoruz. Şu an için net bir gelişme olmadığını söyleyebilirim. Bir, iki gün içerisinde çözümleneceğine inanıyorum" dedi.



1,85 boyunda ve 27 yaşındaki Gineli forvet Abel İssa Camara geçen sezon Portekiz Süper Ligi'nde 28 maçta 4 gol atarken, geçen sezon TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'da oynayan Boubacar Dialiba da 31 maçta 13 kez fileleri havalandırmıştı. 29 yaşındaki Senegalli Boubacar Dialiba ise 1,84 boyunda.