 Samsunspor golcüsünü buldu – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    golcüsünü buldu

    Samsunspor golcüsünü buldu
    Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşadığı TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen , 'ya kanca attı. Yeni Malatyaspor ile geçtiğimiz sezon ligde 13 gol atan 29 yaşındaki Senegalli yıldız için temasa geçen Karadeniz ekibinin, transferde somut adımlar attığı belirtildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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