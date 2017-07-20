 Giresun büyük oynuyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Giresun büyük oynuyor

    Giresun büyük oynuyor
    Yeni sezon öncesi Mehmet Akyüz, Dale, Korkishko ve Gökhan Süzen'i kadrosuna katan , gözünü 'ye de göz dikti. Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile sözleşmesi devam eden 1.92'lik kaleci için temaslara başladı. Slovenyalı file bekçisinin de Giresun'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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