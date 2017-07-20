Gaziantepspor'da Hasan Şahin başkanlığa aday

Hasan Şahin, scout ekibinden Mehmet Bakadan, başkan seçilmesi halinde teknik direktör olarak görev yapacak Brezilyalı Marcelo Grinblat ve sportif direktör eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ ile birlikte düzenlediği basın toplantısında TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Gaziantepspor'un 30 Temmuz'da yapılması planlanan kongrede Kulüp Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Yönetici ve teknik kadrosunun hazır olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:



"Gaziantepspor'u şehir ile barıştırmak ve gerçek kimliğine tekrar kavuşturmak adına başkanlığa adayım. İşadamıyım, herkes beni siyasetten tanır. Ama benim bu saatten sonra partim de, işim de Gaziantepspor'dur. Gaziantepspor Güneydoğu'nun tek temsilcisiydi. Gaziantepspor'un ligden düşmesi sadece Gazianteplileri değil, bütün Güneydoğu'yu üzmüştür. İsimler şahıslar geçicidir ama Gaziantepspor kalıcıdır. Gaziantepspor için ben elimi değil, gövdemi kayanın da değil, dağın altına koydum. Hayatta hep başarılı oldum. Çöpçü olsam çöpçüler kralı, simitçi olsam simitçiler kralı olurdum. Gaziantep'te yaşayan herkes elini taşın altına koymalıdır. Benimle birlikte bütün Gazianteplilerin el atmasını istiyorum."



Hasan Şahin'in başkan seçilmesi durumunda takımda sportif direktör olarak görev alacak olan Mustafa Yücedağ ise, Gaziantep'e kocaman bir aile olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Hedefimiz Gaziantep'te kocaman bir aile olup alt yapıyı geliştirmek. En büyük eksikliklerimizden biri Gaziantep olarak herkes konuşuyor, kimsenin kimseye desteği yok. Ben konuşmayı değil, icraatı severim. Büyük bir takımın kente gelmesi şehir için bin onurdur. Gaziantepspor ismi bir markadır. Biz bunu yeniden yükseğe taşımaya çalışacağız" diye konuştu.



