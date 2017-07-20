 Dadaş’a gol makinesi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Dadaş’a gol makinesi

    Dadaş’a gol makinesi
    Süper Lig'i hedefleyen Erzurum, Burhan Eşer'den sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılar, Yunanistan'ın Xanthi takımında oynayan 31 yaşındaki anlaştı. Yunan ekibiyle geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan golcü oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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