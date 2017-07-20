 Boluspor tam gaz – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    tam gaz

    Boluspor tam gaz
    yeni sezon hazırlıklarını Karaçayır'daki tesislerde sürdürüyor. Teknik direktör , "Geçen sezondan bir kere çok öndeyiz o bir gerçek. Oyuncularımız yapılan çalışmalarla performanslarının üzerine koyarak, yeni sezona hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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