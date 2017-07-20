Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmasını Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde gerçekleştiren Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Kamp hakkında bilgi veren Bulak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci etapta daha organize olduklarını, takıma katılan ve birkaç gün içerisinde katılacak oyuncuların bulunduğunu söyledi.

Bulak, 22 Temmuz'dan itibaren hazırlık maçlarını sıklaştıracaklarını belirterek, "Burada 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacağız. Ağustos ayının 5'ine kadar buradayız. Bugün ve yarın da test yapacağız. Bu testler içerisinde oyuncularımızın geldiği seviyeyi ve bundan sonra ne katacağımızın hesabını yapacağız. Çalışmalarımızı bu testler doğrultusunda belirleyeceğiz." diye konuştu.

Kampın iyi gittiğini, sakatlık anlamında eksiklerinin olmadığını kaydeden Bulak, bölgesel ve transfer anlamında eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, "Onların çalışmalarını yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bunları da tamamlayıp, tam kadro ile çalışacağız. Büyük ihtimalle hazırlık maçlarımızı tamamlanan kadro ile oynayacağız. Her şeyden memnunuz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Kendilerinin 25 kişilik bir kadro oluşturması gerektiğini dile getiren Giray Bulak, "Geçen sezondan bir oyuncumuz dahi kalmadı. Altyapıdan 4 kontenjan oyuncuyu kattığımızda 21 oyuncuya ihtiyacımız var. Eğer 25 kişilik kadro yaparsak, 21 yeni transfer yapmış olacağız. Sıfırdan takım kurmuş olacağız. O bakımdan oyuncuları çok gözlüyor ve takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün gözlerin çevrileceği bir ligin yaşanacağını düşünüyorum." diyen Bulak, "Süper Lig'e çıkacak 3 takımdan biri olmak istiyoruz. Bütün takımların hedefi bu. Adana Demirspor'un hedefi bellidir ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.