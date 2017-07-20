Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Giray Bulak, "Süper Lig'e çıkacak 3 takımdan biri olmak istiyoruz." dedi.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmasını Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde gerçekleştiren Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde sabah antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.
Kamp hakkında bilgi veren Bulak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci etapta daha organize olduklarını, takıma katılan ve birkaç gün içerisinde katılacak oyuncuların bulunduğunu söyledi.
Bulak, 22 Temmuz'dan itibaren hazırlık maçlarını sıklaştıracaklarını belirterek, "Burada 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacağız. Ağustos ayının 5'ine kadar buradayız. Bugün ve yarın da test yapacağız. Bu testler içerisinde oyuncularımızın geldiği seviyeyi ve bundan sonra ne katacağımızın hesabını yapacağız. Çalışmalarımızı bu testler doğrultusunda belirleyeceğiz." diye konuştu.
Kampın iyi gittiğini, sakatlık anlamında eksiklerinin olmadığını kaydeden Bulak, bölgesel ve transfer anlamında eksiklerinin olduğunu vurgulayarak, "Onların çalışmalarını yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bunları da tamamlayıp, tam kadro ile çalışacağız. Büyük ihtimalle hazırlık maçlarımızı tamamlanan kadro ile oynayacağız. Her şeyden memnunuz." şeklinde görüşlerini aktardı.
Kendilerinin 25 kişilik bir kadro oluşturması gerektiğini dile getiren Giray Bulak, "Geçen sezondan bir oyuncumuz dahi kalmadı. Altyapıdan 4 kontenjan oyuncuyu kattığımızda 21 oyuncuya ihtiyacımız var. Eğer 25 kişilik kadro yaparsak, 21 yeni transfer yapmış olacağız. Sıfırdan takım kurmuş olacağız. O bakımdan oyuncuları çok gözlüyor ve takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bütün gözlerin çevrileceği bir ligin yaşanacağını düşünüyorum." diyen Bulak, "Süper Lig'e çıkacak 3 takımdan biri olmak istiyoruz. Bütün takımların hedefi bu. Adana Demirspor'un hedefi bellidir ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:15
-
Aslına dönme zamanı
Toplam 30
Yorum
kiki ilk 20 25 dakka gol atamazsa elenır
-
Aslına dönme zamanı
Toplam 30
Yorum
aga en fazla 3 1 biter elenır.atmayın
-
'Benim aileme kimse dokunamaz!'
Toplam 68
Yorum
eyp glr Adam yazmıs volkanda aılebabası dıye lan o kufurlerı bosamı yedı ınsanlara saygısızca davrandıgı ıcın yedı poposuyla top durdurmalar flan
Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.