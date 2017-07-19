Samsunspor, Dialiba’yı kiraladı
Evkur Yeni Malatyaspor, Senegalli orta saha oyuncusu Boubacar Dialiba’yı TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’a kiraladı.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Düzce'de kampta bulunan tecrübeli golcüyle bir süredir temas halinde olduğu öğrenilen Samsunspor'un transferi olumlu sonuçlandırdığı ifade edildi.
Samsunspor'un kiralama bedeli olarak sarı-siyahlı kulübe ne kadar ödeme yapacağı ise açıklanmadı.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Dialiba'nın bu gelişme üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılıp,
Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi.
Senegalli futbolcu Dialiba geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olmuştu.
Samsunspor'un kiralama bedeli olarak sarı-siyahlı kulübe ne kadar ödeme yapacağı ise açıklanmadı.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Dialiba'nın bu gelişme üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılıp,
Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi.
Senegalli futbolcu Dialiba geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olmuştu.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
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