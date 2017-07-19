Manisaspor'da Fahri imzayı attı

Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Başkan Abdullah Mergen ile yaptığı görüşmenin ardından 1 yıllık mukavele imzaladı. Bundan böyle transferde yeni bir hamle düşünmediklerdini belirten Başkan Mergen, geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'dan kiraladıkları Umut Gündoğan'la yeniden anlaşma ihtimallerinin düşük olduğunu söyledi. Mergen, "Umut Galatasaray'la bağını koparamadı. Eğer kulübüyle sorununu çözerse, kendisiyle görüşebiliriz" dedi.



Bundan sonraki süreçte Ulusal Kulüp Lisansı almak ve UEFA'daki alacak dosyalarını çözmek için çaba göstereceklerini sözlerine ekleyen Mergen, "Makukula, Iwanski ve Benfica kulübüne olan borçlar kulübün sırtında kambur oldu. Bu borçlardan ötürü yeni sezonda puan silme cezası gelmemesi için uğraşıyoruz. Kentin kulübe bakışı ortada. Bu şartlarda işimiz kolay değil" ifadesini kullandı.



Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Kartepe'de devam eden siyah beyazlı ekipte önceki gün imza atan Dimov, kampa katılarak çalışmalara başladı.







