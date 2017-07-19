 Giresun’a Fransız forvet – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Giresun’a Fransız forvet

    Giresun’a Fransız forvet
    Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefini kaçıran Giresunspor, 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Karadeniz ekibi, daha önce anlaşma sağladığı Nancy'nin forveti ile dün sözleşme imzaladı. 2 yıllık anlaşma yapan 32 yaşındaki Fransız, "Yeni takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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