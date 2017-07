Es-Es puan silme cezasıyla karşı karşıya

Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer cezasının yanı sıra ayrıca karşı karşıya oldukları 9 puan silme cezasını asgari düzeye indirmek istediklerini açıkladı.



Başkanı Sinan Özeçoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Oyuncularının büyük bir bölümüyle anlaşma sağladıklarını belirterek sözlerine başlayan Başkan Özeçoğlu, şöyle konuştu:



"Şu anda kulübümüze 2 transfer dönemi yasağı konuldu. Bize kongrede belirtilen 32 milyon liralık borç şu anda 47 milyon liraya çıktı. 47 milyon lirayı yatırsak dahi Eskişehirspor iki dönem transfer yasağına maruz kalmıştır. Oyuncularımızdan Boffin Antalyaspor'a, Kamil Ahmet ise Trabzonspor'a gitti. Kiralık oyuncularımız Hakan, Ramazan ve Tarık, cezadan dolayı gelemiyor. Biz de ilk önce elimizdeki mevcut oyuncularımızla anlaşma yoluna gittik. Önce kaptanımız Erkan Zengin ve diğer oyuncularımız fedakarlık yaparak imzaları attılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Federasyonla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu cezalar yetmiyormuş gibi sezon başında da 9 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalma olasılığımız yüksek. Bununla ilgili kulübümüzün avukatları çalışıyor. Kulübümüze en az zarar verecek şekilde puan silme cezasını en asgariye indirme anlamında da 3 gündür çalışıyoruz. İşimiz kolay değil, biz bu zorlukları zaten biliyorduk."



KULÜBÜN HER ŞEYİ İCRALIK

Kombine bilet satışından sağlanacak paranın da kulübe gelmeyeceğini vurgulayan Başkan Özeçoğlu, şöyle devam etti:



"Kulübün her şeyi icralık. Şu anda 117 tane icra dosyamız var. 70 futbolcu ile dosyamız var. Her gün bir tane dosya çözseniz bir yıl sürer. Biz Eskişehirspor markasını yükseltme anlamında çalışmalarımızı hızlandıracağız. Üç büyüklerden sonra en büyük marka biziz. Biz ülkede deplasman kültürünü yaratmış bir kulübüz. Böyle bir taraftarımız varken bu kulübün hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek. Bundan şehrimiz, taraftarımız endişe duymasın. Bu tür olaylar her takımın başına gelebilir. Yaklaşık 15 yıl önce Barselona'nın başına gelmiş. Bugün dünyanın en önemli kulüplerinden biri."