Doğan Karakuş Giresunspor’da
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Bandırmaspor'dan forvet oyuncusu Doğan Karakuş'u renklerine bağladı.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı değerlendirmede, "Süper Lig yolunda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Bizim geçmiş dönemlerde gol yollarında sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları bu sezon gidermek için iyi transferler yapıyoruz ve devamı da gelecek. Doğan kardeşimiz camiamıza inşallah hayırlı olur" dedi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:03
-
Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 158
Yorum
Com bomlu holandali bende buseneki en iyi transferimiz olucak Enaz Ribéry ve Bruma kadar ses getirecek
-
Negredo için fırsat indirimi
Toplam 15
Yorum
gs gelirse bu saatten sonra para için gelir bi gs li olarak boyle adamları türkiyeye sokmamak lazım
-
Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 41
Yorum
aferim yönetim bence aykut ve yönetim busene saçmalama primi dağıtıyor kesin.Yoksa aykuta hoca demek hem zeka hemde cesaret işi.Bolda nasipleniyordur
Doğan Karakuş Giresunspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.