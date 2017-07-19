Doğan Karakuş Giresunspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Bandırmaspor'dan forvet oyuncusu Doğan Karakuş'u renklerine bağladı.

Transferde hareketli günler geçiren Yeşil-Beyazlı ekip Dale ve Mehmet Akyüz'ün ardından Doğan Karakuş'u 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı değerlendirmede, "Süper Lig yolunda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Bizim geçmiş dönemlerde gol yollarında sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları bu sezon gidermek için iyi transferler yapıyoruz ve devamı da gelecek. Doğan kardeşimiz camiamıza inşallah hayırlı olur" dedi.

