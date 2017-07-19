TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Burhan Eşer'i kadrosuna kattı.
Burhan Eşer, mavi-beyazlı kulübün başkanı Dilaver Yılmaz ve başkan yardımcısı Yavuz Kocaman'ın da hazır bulunduğu kulüp tesislerindeki imza töreninde, bir yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, imza töreninde yaptığı açıklamada, Burhan Eşer'e teşekkür ederek, "Erzurumspor camiamıza gelen Burhan Eşer kardeşimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.
Burhan Eşer ise "Erzurumspor'un büyük taraftar kitlesi var. İnşallah yeni sezonda Erzurumspor'un başarısı için mücadele vereceğim." ifadelerini kullandı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:49
-
Sol kanada sürpriz isim: Centurion!
Toplam 6
Yorum
SOL AÇIK VALBUENA 10 NUMARA DEĞİL.
-
"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 13
Yorum
Denizgs Sen kimsin ceza veriyorsun ulkede savci mi kalmadi. Turkiye adalet insanlarin elindemi devlettemi?
-
ISLAk imzayı atmaya geliyor
Toplam 15
Yorum
VVV İKİ TANE SAĞ BEKİMİZ OLDU..YİNE ZORLAMALI BİR KANAT..AYKUTÇA.
Burhan Eşer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.