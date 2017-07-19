 Burhan Eşer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Burhan Eşer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Süper Lig takımlarından Sivasspor'dan orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    , mavi-beyazlı kulübün başkanı Dilaver Yılmaz ve başkan yardımcısı Yavuz Kocaman'ın da hazır bulunduğu kulüp tesislerindeki imza töreninde, bir yıllık sözleşmeye imza attı.

    Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, imza töreninde yaptığı açıklamada, Burhan Eşer'e teşekkür ederek, "Erzurumspor camiamıza gelen Burhan Eşer kardeşimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.

    Burhan Eşer ise "Erzurumspor'un büyük taraftar kitlesi var. İnşallah yeni sezonda Erzurumspor'un başarısı için mücadele vereceğim." ifadelerini kullandı.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:49
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