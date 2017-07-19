 BB Erzurumspor bombayı patlattı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    BB Erzurumspor bombayı patlattı

    BB Erzurumspor bombayı patlattı
    TFF 1. Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir ismi renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, 4 sezondur Sivasspor forması giyen 'le anlaştı. Her iki kanatta da forma giyen 32 yaşındaki futbocu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 asist yaptı.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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