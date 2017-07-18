 Rangelov’un yeni adresi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    ’un yeni adresi

    Rangelov’un yeni adresi
    TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 3 sezon Konya forması giyen Rangelov'u transfer etti. Bulgar golcü, kırmızı-beyazlıların tesislerinde gerçekleştirilen törende bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşmeye imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'nde 26 maçta 3 gol attı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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