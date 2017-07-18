Rangelov’un yeni adresi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 3 sezon Konya forması giyen Rangelov'u transfer etti. Bulgar golcü, kırmızı-beyazlıların tesislerinde gerçekleştirilen törende bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşmeye imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'nde 26 maçta 3 gol attı.