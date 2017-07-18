Manisaspor siste çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Kocaeli Kartepe'de sürdüren Manisaspor, bugün sabah çalışmasını yoğun sis altında yaptı.
Görüş mesafesinin bir kaç metreye indiği ortamda düz koşu ile başlayıp yarım sahada taktik çalışmayla devam eden idman, stretching ile son buldu. Futbolcuların zaman zaman birbirlerini görmekte zorlandıkları antrenmanda sol dizinde ağrı bulunan Ümit Yasin, sağ kasığında sorun olan Akın Açık ve soğuk algınlığı geçiren Hüseyin Tok yer almadı.
1200-1300 metre yükseklikte sis, yağmur gibi doğa olaylarının normal karşılanması gerektiğini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Manisa'da sıcaktan kavrulurken burada 23-24 derecede antrenman yapıyoruz. Bu büyük bir nimet. Ben kamp için ilk kez Kartepe'ye geliyorum. İklim, konaklama şartları, çalışma koşulları son derece iyi. Verimli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz" dedi. Siyah beyazlı ekibin Kartepe kampı 28 Temmuz'a kadar devam edecek.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:15
-
Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 39
Yorum
eleman 2 ortasaha daha lazim. eren sakatlandimi en az iki hafta olmuyo, onun icin birde yedek forvet gerekli, Muhammet demir mesela.
-
İşte Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı
Toplam 5
Yorum
birol gözgöz deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyor,.biraz daha bekleyip büyük takımların gözden çıkardığı oyuncuları kiralayabilir.
-
Lens'e pençe
Toplam 27
Yorum
kartalpençesi İlgi, alaka, mantık, dilbilgisi göremedim :))) Ne içiyorsun kardeş?
Manisaspor siste çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.