Manisaspor siste çalıştı

Görüş mesafesinin bir kaç metreye indiği ortamda düz koşu ile başlayıp yarım sahada taktik çalışmayla devam eden idman, stretching ile son buldu. Futbolcuların zaman zaman birbirlerini görmekte zorlandıkları antrenmanda sol dizinde ağrı bulunan Ümit Yasin, sağ kasığında sorun olan Akın Açık ve soğuk algınlığı geçiren Hüseyin Tok yer almadı.



1200-1300 metre yükseklikte sis, yağmur gibi doğa olaylarının normal karşılanması gerektiğini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Manisa'da sıcaktan kavrulurken burada 23-24 derecede antrenman yapıyoruz. Bu büyük bir nimet. Ben kamp için ilk kez Kartepe'ye geliyorum. İklim, konaklama şartları, çalışma koşulları son derece iyi. Verimli bir hazırlık dönemi geçiriyoruz" dedi. Siyah beyazlı ekibin Kartepe kampı 28 Temmuz'a kadar devam edecek.