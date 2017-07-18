 Junior Dale ile 2 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Junior Dale ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Junior Dale ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , geçtiğimiz sene Ligue 1'de yer alan Nancy’de oynayan Junior Dale ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    , yeni sezon hazırlıklarını transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karadeniz ekibi, bu kapsamda geçtiğimiz sezon Ligue 1'de yer alan Nancy ekibinden Fransız oyuncu Junior Dale'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, Dale ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu, forvet pozisyonunda oynuyor.

    "İlk defa Fransa 1. Ligi'nden bir oyuncu TFF'de oynayacak"
    Dale'nin transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozdağ, "Camiamıza hayırlı olsun. Gaziantepspor'da istiyordu. Uzun çaba harcadık. Bu transfer ile ilk defa benim bildiğim kadarıyla Fransa 1. Ligi'nden bir oyuncu TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Kendisi gol makinesi" diye konuştu.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:47
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