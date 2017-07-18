 İşte Mehmet Akyüz'ün yeni takımı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    İşte 'ün yeni takımı

    İşte Mehmet Akyüz'ün yeni takımı

    TFF 1. Lig’de Karadeniz temsilcisi Giresunspor, Çaykur Rizespor’dan ’ü kadrosuna kattı.

    Transferde hareketli günler geçiren Giresunspor son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Süper Lig hedefinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Junior Dale'nin ardından görüşme halinde bulunduğumuz Mehmet Akyüz'ü de renklerimize bağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:53
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