Eskişehirspor'da 5 futbolcu sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, 5 futbolcunun sözleşmeleri uzatıldı.
Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ile bir araya gelen Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün ve Bilal Aziz Özer, kendilerini birer yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Altyapıdan yetişen ve geçen yıl takıma önemli katkı sağlayan Hasan Hüseyin Acar da mevcut sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:36
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Yabancı hakem mi yerli hakem mi?
Toplam 33
Yorum
halil karakoç oğlu selam bence 4 5 tane yerli hakem
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 23
Yorum
winchester Kardeş adam takımından bonservisine alıp geliyor. Fener sadece bonservis bedeli ödeyemiyor. Kiralayabiliyor ve bonservissiz adam alabiliyor.
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Belhanda söz mü aldı?
Toplam 1
Yorum
Mehmet Eğer ki Türk futbolu bu haldeyse ilk sebebi bu kendini bilmez para hastası Yorumculardır.. Böylesi dedikoduyu hiçbir yerde bulamazsınız..
Eskişehirspor'da 5 futbolcu sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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