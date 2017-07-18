Eskişehirspor'da 5 futbolcu sözleşme yeniledi

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ile bir araya gelen Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün ve Bilal Aziz Özer, kendilerini birer yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Altyapıdan yetişen ve geçen yıl takıma önemli katkı sağlayan Hasan Hüseyin Acar da mevcut sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.