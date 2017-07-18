 Eskişehirspor'da 5 futbolcu sözleşme yeniledi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    'da 5 futbolcu sözleşme yeniledi

    Eskişehirspor'da 5 futbolcu sözleşme yeniledi

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da, 5 futbolcunun sözleşmeleri uzatıldı.

    Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ile bir araya gelen Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün ve Bilal Aziz Özer, kendilerini birer yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Altyapıdan yetişen ve geçen yıl takıma önemli katkı sağlayan Hasan Hüseyin Acar da mevcut sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:36
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