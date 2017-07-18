Elazığspor, İzlandalı futbolcu Theodor Elmar Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Lig ekibi Randers'ın formasını 31 maçta giydi ve 2 bin 79 dakika sahada kaldı. Orta sahanın her alanında görev alabilen tecrübeli futbolcu, 36 kez İzlanda Milli Takımı'nda forma giydi ve 3 asistle oynadı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:02
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Fenerbahçe'ye tanıdık golcü
Toplam 1
Yorum
akigo yetenekli ve karakterli bir futbolcu.fenerde iş yapar bence.
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Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 9
Yorum
44istanbul Golcü, stopper, sag kanat... bu siralamayla cok saglam transfer yapilmasi lazim. Golcü olmazsa olmaz! Golcü bulamdan lige baslarsan, ilk 3 giremezsin. Diger bölgelere bir türlü caresi bulunur. Ama avrupada basarili olmak istiyorsan, bu 3 bölgeye cok iyi takyiveler sart!
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Aslan gibi teklif
Toplam 13
Yorum
hakbeymus 12 kişi var burda :))))
Elmar Bjarnason, Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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