 Elmar Bjarnason, Elazığspor’da – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Elmar Bjarnason, Elazığspor’da

    , İzlandalı futbolcu Theodor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , dış transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Theodor Elmar Bjernason ile anlaşmaya vardı. Bordo-beyazlı ekip, menajerler aracılığıyla teklifte bulunduğu İzlandalı yıldız Elmar Bjarnasson ile dün İstanbul'da görüştü. Gerçekleştirilen görüşmelerin neticesinde İzlandalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Lig ekibi Randers'ın formasını 31 maçta giydi ve 2 bin 79 dakika sahada kaldı. Orta sahanın her alanında görev alabilen tecrübeli futbolcu, 36 kez İzlanda Milli Takımı'nda forma giydi ve 3 asistle oynadı.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:02
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