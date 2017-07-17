Sait karafırtınalar'dan önemli açıklama

Yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devam eden Karafırtınalar, yaptığı yazılı açıklamada, Kartepe'nin ulaşımı, tesisleri ve özelikle iklim açısından çok iyi olduğunu belirtti.

Sezona zor bir fikstürle başlayacaklarını ama bunun mazeretinin olmayacağını bildiren Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Fikstürün zor olmazı bizi uyanık tutar. Zor gördüğümüz maçları ligde ilk haftalarda olmasa, diğer haftalarda bir şekilde oynayacaktık. Bu maçları kazanırsak kendimiz adına önemli bir avantaj olacağının da bilincindeyiz. Ligde, geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz."

"GÜZEL İŞLER ÇIKARDIK"

?Karafırtınalar, Manisa'daki ön kamp döneminde fiziksel çalışmalara ağırlık verdiklerini, Kartepe'de de fiziksel ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra taktiksel idmanlara da geçiş yapmaya başladıklarını vurgulayarak, "Ancak burada da sayısal anlamda tam değiliz. Takım içinde 11'e 11 oyun oynamadan bir hazırlık maçı da yaptık. Bu maçta takımımız hazır görünmedi. Yeni gelen oyuncuların çok olması ve ilk defa bir arada oynamaları gibi etkenler vardı. Ama bu maç güzel işler çıkardığımız bir karşılaşma da oldu ve bu bizi gelecek adına sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Takımın çalışma temposundan son derece memnun olduğunu aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Takım içinde herkesin kendisine bir hedef koyması bizim için sevindirici. Forvet oyuncumuzun ve transferlerimizin de gelmesiyle takım, sayısal anlamda daha da istediğimiz seviyelere gelecek. Kampta bütün futbolcularım elinden geldiğince çalışıyor. Yeni transferlerimizle yeni bir takım gibi olduk. Yeni bir takım olmak kolay değil, daha erken. Hazırlık maçlarıyla daha da gelişeceğiz. İkinci kamp dönemi, planladığımız 3 hazırlık maçıyla ve taktik ağırlıklı çalışmalara yönelik geçecek."