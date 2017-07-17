Rangelov, Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, geçen sezon Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da forma giyen Dimitar Rangelov'u transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün Hekimbaşı'nda bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Bulgar oyuncu bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Ümraniyespor Futbol Direktörü Ergun Keleş, yaptığı açıklamada, "Rangelov kadromuzu güçlendirecek bir oyuncu. Onun deneyiminden faydalanacağız." dedi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla görev yaptığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti.