Rangelov, Ümraniyespor'da
Ümraniyespor geçen sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen Dimitar Rangelov'u kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, geçen sezon Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da forma giyen Dimitar Rangelov'u transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün Hekimbaşı'nda bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Bulgar oyuncu bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Ümraniyespor Futbol Direktörü Ergun Keleş, yaptığı açıklamada, "Rangelov kadromuzu güçlendirecek bir oyuncu. Onun deneyiminden faydalanacağız." dedi.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla görev yaptığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:43
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Malatya, aradığı 10 numarayı buldu
Toplam 2
Yorum
sarlac insanları kılık kıyafetiyle degerlendırcegıne kişiliğine bak kimsenin kimseden üstünlüğü olamaz
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'Caicedo, Fener’e mesaj attı'
Toplam 2
Yorum
umut gol yüzdesi düşük bir oyuncu, bony bundan daha çok iş yapar
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 10
Yorum
uae eagleee arkadaşlar hiçkimse yüzdeyüz tutturamaz transferde, ormanda hatalar yapıyor ama totalde başarılı, tüpçüyü unutmayın batırdı takımı.....
Rangelov, Ümraniyespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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