Manisaspor 3-2 yenildi
Yeni sezona Kocaeli Kartepe'de hazırlanan 1'inci Lig temsilcisi Manisaspor, ilk özel maçında İran Süper Lig takımlarından Zob Ahan'a 3-2 mağlup oldu.
Siyah beyazlı ekip, Kocaeli İsmet paşa Stadı'ndaki karşılaşmaya Emrullah (Dk. 46 Göktuğ), Abdulkadir (Dk. 46 Mikic), Hüseyin (Dk. 46 Mehmet Enes), Ümit, Mustafa (Dk. 65 Uğur), Berkay (Dk. 46 Ömer), Metin, Atiemwen (Dk. 75 Asım), Akın (Dk. 46 Gökdeniz), Perovic (Dk. 72 Alper) ve Sebaihi'den oluşan kadrosuyla çıktı. Konuk ekibin gollerini 13 ve 22'nci dakikada Morteza, 64'üncü dakikada Rajabzade atarken, Manisaspor'un golleri Atiemwen ve Sebaihi'den geldi.
"İYİ GÖRÜNTÜ VERDİK"
Kadrodaki oyuncuların durumunu görme açısından iyi bir prova yaptıklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, genel anlamda olumlu bir görüntü verdiklerini, takım savunmasında yaşanan sıkıntıları ise kısa sürede çözeceklerini dile getirdi.
?DİMOV'DA MUTLU SON
Öte yandan iç transferde Daniel Dimov'la yapılan görüşmelerde mutla sona ulaşıldı. Taraftarların takımda kalması için sosyal medyada adeta seferber oldukları Bulgar stoperin yönetimin teklifini kabul ettiği bildirildi. Başkan Abdullah Mergen, "Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi. Dimov'un 2 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra Kartepe kampına gideceği bildirildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:02
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Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı
Toplam 1
Yorum
Turgut Gezgin Premier league "i bırakıp, Göztepe"ye gelmesi düşündürücü
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Mariano sağı uçuracak
Toplam 6
Yorum
DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ BİRİ 31 YAŞINDAKİ BU ADAMIN SABRİ DEN NE FARKI VAR. ODA 33 YAŞINDAYDI. VERİLEN PARAYA YAZIK. DAHA GENÇ VE DENEYİMLİ BİRİ ALINABİLİRDİ
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En ciddi alıcı F.Bahçe
Toplam 2
Yorum
/*/ BEN ARFA FENER DE..
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