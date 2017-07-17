Manisaspor 3-2 yenildi

Siyah beyazlı ekip, Kocaeli İsmet paşa Stadı'ndaki karşılaşmaya Emrullah (Dk. 46 Göktuğ), Abdulkadir (Dk. 46 Mikic), Hüseyin (Dk. 46 Mehmet Enes), Ümit, Mustafa (Dk. 65 Uğur), Berkay (Dk. 46 Ömer), Metin, Atiemwen (Dk. 75 Asım), Akın (Dk. 46 Gökdeniz), Perovic (Dk. 72 Alper) ve Sebaihi'den oluşan kadrosuyla çıktı. Konuk ekibin gollerini 13 ve 22'nci dakikada Morteza, 64'üncü dakikada Rajabzade atarken, Manisaspor'un golleri Atiemwen ve Sebaihi'den geldi.



"İYİ GÖRÜNTÜ VERDİK"

Kadrodaki oyuncuların durumunu görme açısından iyi bir prova yaptıklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, genel anlamda olumlu bir görüntü verdiklerini, takım savunmasında yaşanan sıkıntıları ise kısa sürede çözeceklerini dile getirdi.



?DİMOV'DA MUTLU SON

Öte yandan iç transferde Daniel Dimov'la yapılan görüşmelerde mutla sona ulaşıldı. Taraftarların takımda kalması için sosyal medyada adeta seferber oldukları Bulgar stoperin yönetimin teklifini kabul ettiği bildirildi. Başkan Abdullah Mergen, "Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi. Dimov'un 2 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra Kartepe kampına gideceği bildirildi.