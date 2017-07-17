Eskişehir’de büyük kriz
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor dün sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le anlaştığını açıklamıştı. Tesislerde dün de 16.00'da yapılması planlanan imza töreni iptal oldu. Es Es Başkanı Sinan Özeçoğlu ile Özen'in sezon planlamasında ve maddi sıkıntılar nedeniyle görüş ayrılıkları yaşadığı ortaya çıktı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Eskişehir’de büyük kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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