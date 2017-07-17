 Eskişehir’de büyük kriz – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Eskişehir’de büyük kriz

    Eskişehir’de büyük kriz
    TFF 1. Lig takımlarından dün sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le anlaştığını açıklamıştı. Tesislerde dün de 16.00'da yapılması planlanan imza töreni iptal oldu. Es Es Başkanı Sinan Özeçoğlu ile Özen'in sezon planlamasında ve maddi sıkıntılar nedeniyle görüş ayrılıkları yaşadığı ortaya çıktı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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