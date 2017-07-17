Elazığspor, o ismi Türkiye'ye getiriyor
Elazığspor'un, dünyaca ünlü İzlandalı oyuncu Theodor Elmar Bjarnason ile masaya oturacağı öğrenildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 34
Yorum
Salih TS Her sezon 20 nin üstünde gol atacak, 6 milyon avroyu bırakacak, sana giderken 5 mil. daha sonra da 2 mil. kazandıracak, yine de kötü, öylemi
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"Burak Yılmaz'la anlaştık"
Toplam 34
Yorum
Salih TS Burak hakkında yapılan yorumları gördükçe hayret ediyorum. Bunları söyleyenlerin Trabzonspor taraftarı olduğunu sanmıyorum.
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''27'sini bekleyin''
Toplam 15
Yorum
KrAlex Bir kere Topalla Josef ikisi bir arada oynamaz ikiside el freni. Geriden oyun kuracak ve orta alan hattı pas yağmuruna tutacak adam lazım.
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