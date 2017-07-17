 Elazığspor, o ismi Türkiye'ye getiriyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , o ismi Türkiye'ye getiriyor

    Elazığspor, o ismi Türkiye'ye getiriyor

    'un, dünyaca ünlü İzlandalı oyuncu ile masaya oturacağı öğrenildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , dış transfer çalışmaları kapsamında flaş bir ismi gündemine aldı. Bordo-Beyazlı ekip, menajerler aracılığı ile teklifte bulunduğu İzlandalı yıldız ile prensipte anlaşma sağladı ve Türkiye'ye davet etti. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Bjarnason ile son bir görüşme yapacak olan transfer komitesi, anlaşma sağladığı takdirde yeni transferini kamuoyuna duyuracak. Bonservisi elinde olan İzlandalı oyuncu geçtiğimiz sezon Danimarka 1. Lig ekibi Randers'ın formasını 31 maçta giydi ve 2079 dakika sahada kaldı. Orta sahanın her alanında görev alabilen 30 yaşındaki oyuncu, 36 kez İzlanda Milli Takımı'nda forma giydi ve 3 asistle oynadı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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