 Dimov, 2 yıl daha Manisaspor’da – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Dimov, 2 yıl daha ’da

    Dimov, 2 yıl daha Manisaspor’da

    TFF 1. Lig takımlarından , Bulgar defans oyuncusu ile yeniden anlaşmaya vardı.

    19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde Başkanı Abdullah Mergen ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Abdullah Mergen, imza töreninde yaptığı konuşmada, Dimov'un geçen sezon tecrübesiyle, oyun kalitesiyle kendisini ispatlamış, takıma ciddi katkılar sağlamış bir isim olduğunu ifade ederek, "Dimov'un geçen sezon gösterdiği performansı yeni sezonda da devam ettireceğine inanıyoruz. Kendisiyle yeniden anlaşma sağlayarak defans bölgemizde gücümüzü koruduk. Devam eden bu birliktelik her iki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu.

    Daniel Dimov, futbola Manisaspor'da devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Manisa şehri benim ve ailemin de yaşamaktan keyif aldığı, mutlu olduğu bir şehir. Manisaspor ise aidiyet duygusunu hissettiğim bir kulüp. Yeni sezonda, geçen sezon ortaya koyduğum performansın üstüne çıkarak, takımıma daha faydalı olmayı hedefliyorum. Başkanımız Abdullah Mergen'e ve teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar'a bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:58
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