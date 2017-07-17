Dimov, 2 yıl daha Manisaspor’da
TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor, Bulgar defans oyuncusu Daniel Svetoslavov Dimov ile yeniden anlaşmaya vardı.
Daniel Dimov, futbola Manisaspor'da devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Manisa şehri benim ve ailemin de yaşamaktan keyif aldığı, mutlu olduğu bir şehir. Manisaspor ise aidiyet duygusunu hissettiğim bir kulüp. Yeni sezonda, geçen sezon ortaya koyduğum performansın üstüne çıkarak, takımıma daha faydalı olmayı hedefliyorum. Başkanımız Abdullah Mergen'e ve teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar'a bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:58
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'Ancak 5-6’ya gidebilir!'
Toplam 7
Yorum
M7 Kesici bir oyuncu. Hızlı ve hava toplarına hakim ama defansif anlamda. Ofansı ve tekniği zayıf. Stoperde bence denenmesi bu sene daha makul.
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Disipline verildi
Toplam 2
Yorum
Aslan BU TIP PRAVAKASYONLARDA CEZA HEP BIZE GELIRDI TABI BASTAKI DIK DURURSA UEFA YANLIS KARAR VEREMEZ.
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Beşiktaş'tan radikal karar yolda
Toplam 6
Yorum
Ali Besiktas kulübü tarafzarina güvenmiyor mu
Dimov, 2 yıl daha Manisaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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