Balkes'te yol ayrımı

TFF 1. Lig takımlarında Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök'ün yardımcı antrenörlerinden Engin Çatır ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yardımcı antrenörlerinden Engin Çatır ile yönetim kurulu kararı doğrultusunda yollar ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar Balıkesirspor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.



Geçen sezon Balıkesirspor'u çalıştıran Teknik Direktör Reha Erginer'in istifası sonrası takımı Adana Demirspor maçına çıkaran ve Balıkesirspor'un teknik direktörü olması beklenen Engin Çatır, yönetim kurulunun takımın başına Can Cangök'ü getirmesiyle yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.Afyon'da çalışmalarını sürdürerek lige hazırlanan Balıkesirspor'un misafiri vardı. Yeni başkan seçilen Remzi Boncuk geçtiğimiz gün takımımızın Afyon kampına katılarak, teknik heyet ve futbolcularla özel bir görüşme yaptı. Akşam gerçekleştirilen toplantıda teknik heyet ve futbolcularla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Boncuk, sabah gerçekleştirilen antrenmanda da hazır bulundu. Dün sabah Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan İrfan Sarıgül de kampa katılarak antrenmanı takip etti.



?Balıkesirspor hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Balıkesirspor'un 2. etap Afyon hazırlık kampı antrenmanları hız kesmeden devam ediyor. Kampın 6. gününün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Teknik Direktör Can Cangök eşliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman koordinasyonlu ısınma ile başladı. Antrenman pas çalışması, istasyon çalışması ve amaca yönelik oyun sonrasında, soğuma çalışması ile tamamladı. Balıkesirspor ilk hazırlık karşılaşmasını yarın 3. Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi Payasspor'la karşılaşacak.

