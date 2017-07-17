Balkes'te yol ayrımı
TFF 1. Lig takımlarında Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök'ün yardımcı antrenörlerinden Engin Çatır ile yollar ayrıldı.
Geçen sezon Balıkesirspor'u çalıştıran Teknik Direktör Reha Erginer'in istifası sonrası takımı Adana Demirspor maçına çıkaran ve Balıkesirspor'un teknik direktörü olması beklenen Engin Çatır, yönetim kurulunun takımın başına Can Cangök'ü getirmesiyle yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.Afyon'da çalışmalarını sürdürerek lige hazırlanan Balıkesirspor'un misafiri vardı. Yeni başkan seçilen Remzi Boncuk geçtiğimiz gün takımımızın Afyon kampına katılarak, teknik heyet ve futbolcularla özel bir görüşme yaptı. Akşam gerçekleştirilen toplantıda teknik heyet ve futbolcularla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Boncuk, sabah gerçekleştirilen antrenmanda da hazır bulundu. Dün sabah Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan İrfan Sarıgül de kampa katılarak antrenmanı takip etti.
?Balıkesirspor hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
Balıkesirspor'un 2. etap Afyon hazırlık kampı antrenmanları hız kesmeden devam ediyor. Kampın 6. gününün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Teknik Direktör Can Cangök eşliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman koordinasyonlu ısınma ile başladı. Antrenman pas çalışması, istasyon çalışması ve amaca yönelik oyun sonrasında, soğuma çalışması ile tamamladı. Balıkesirspor ilk hazırlık karşılaşmasını yarın 3. Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi Payasspor'la karşılaşacak.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:52
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 7
Yorum
ALEX BU ADAM BIR ISE YARAMAZ YARIMSAAT SONRA BITIYOR EMEKLIYOR SAHADA
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
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Yorum
ELMACI ELMAS BOŞUNA SEVİNMEYİN ALT YAPIYA GÖNDERİLCEK VE ORDA 1 2 SENE OYNAYIP BAŞKA TAKIMA GEÇİCEK :)))))))))
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 42
Yorum
alibeker İmbula Selçuk'u havada, karada keser. Tolga'nın yerine de Fernando gelirse daha iyi olur.
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