Balıkesirspor'da Engin Çatır'la yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yardımcı antrenörlerinden Engin Çatır ile yönetim kurulu kararı doğrultusunda yollar ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar Balıkesirspor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Engin Çatır bu karar sonrası Afyon kampından ayrıldı.

Geçen sezon Reha Erginer'in istifası sonrası teknik sorumluluğu üstlenen ve başarılı sonuçlara imza atan Çatır, Can Cangök'ün gelmesiyle birlikte yardımcı antrenörlük görevini sürdürmüştü. Kararı, "Yönetimin tasarrufu" olarak değerlendiren Başkan Recep Boncuk, ayrılık gereçkesi hakkında bilgi vermedi.