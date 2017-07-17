 Balıkesirspor'da Engin Çatır'la yollar ayrıldı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da Engin Çatır'la yollar ayrıldı

    Balıkesirspor'da Engin Çatır'la yollar ayrıldı

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da Teknik Direktör Can Cangök'ün yardımcılarından Engin Çatır'ın görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yardımcı antrenörlerinden Engin Çatır ile yönetim kurulu kararı doğrultusunda yollar ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar 'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Engin Çatır bu karar sonrası Afyon kampından ayrıldı.
    Geçen sezon Reha Erginer'in istifası sonrası teknik sorumluluğu üstlenen ve başarılı sonuçlara imza atan Çatır, Can Cangök'ün gelmesiyle birlikte yardımcı antrenörlük görevini sürdürmüştü. Kararı, "Yönetimin tasarrufu" olarak değerlendiren Başkan Recep Boncuk, ayrılık gereçkesi hakkında bilgi vermedi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:11
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