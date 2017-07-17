Balıkesirspor'da Engin Çatır'la yollar ayrıldı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök'ün yardımcılarından Engin Çatır'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yardımcı antrenörlerinden Engin Çatır ile yönetim kurulu kararı doğrultusunda yollar ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar Balıkesirspor'a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Engin Çatır bu karar sonrası Afyon kampından ayrıldı.
Geçen sezon Reha Erginer'in istifası sonrası teknik sorumluluğu üstlenen ve başarılı sonuçlara imza atan Çatır, Can Cangök'ün gelmesiyle birlikte yardımcı antrenörlük görevini sürdürmüştü. Kararı, "Yönetimin tasarrufu" olarak değerlendiren Başkan Recep Boncuk, ayrılık gereçkesi hakkında bilgi vermedi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:11
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Pierre Gignac’ta geri sayım
Toplam 19
Yorum
*** beşikteş başkan raha nasıl olsa fener galatasaray şampiyonlar liğinde oynayacak kardeşim iki tıransfer iyi bir forvet birde stoper liğ başlayacak be
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 10
Yorum
Fenerli_bey fenerde is yapmaz ama GS de yilin futbolcusu olur. FB defansa yigiliyor. uzun top atiyor. lens takim oyunu adami.
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 9
Yorum
BJK'li henüz degil ama bu sartlarda 2 sene üstüste sampiyonlukla iyi gidiyoruz diyebiliriz. Tüpçü varken 8 milyon'a Tabata alindi? Abou yu alamiyor
Balıkesirspor'da Engin Çatır'la yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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