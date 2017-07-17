 Altınordu'da gündem Okan Derici – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da gündem Okan Derici

    Altınordu'da gündem Okan Derici

    Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren TFF 1'inci Lig ekibi şu ana kadar Eskişehirsporlu Murat Uçar'a imza attırırken, yönetim geçen sezonun ikinci yarısında Gazişehir Gaziantep FK'dan kiralanan Okan Derici'yi transfer etmek için yeniden girişimlere başladı.

    Kulübüyle birlikte Topuk Yaylası'nda kampta bulunan genç futbolcu yönetimlerin anlaşması halinde seve seve 'ya dönebileceğini söyledi.
    Gazişehir Gaziantep FK'nın sözleşmeli futbolcusu olduğunu anlatan Okan, "Altınordu'da güzel günlerim geçti. Sezon sonunda da gönlüm burada devam etmekten yanaydı. Yönetim ve teknik heyet beni bırakmak istemiyor. Ancak yeniden kırmızı-lacivertli formayı giymek isterim" dedi. Geçen sezonnun devre arasında Altınordu'ya gelen 23 yaşındaki futbolcu, çıktığı 16 maçta 5 gol atıp iyi bir performans ortaya koymuştu.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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