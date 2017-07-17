Altınordu'da gündem Okan Derici

Kulübüyle birlikte Topuk Yaylası'nda kampta bulunan genç futbolcu yönetimlerin anlaşması halinde seve seve Altınordu'ya dönebileceğini söyledi.

Gazişehir Gaziantep FK'nın sözleşmeli futbolcusu olduğunu anlatan Okan, "Altınordu'da güzel günlerim geçti. Sezon sonunda da gönlüm burada devam etmekten yanaydı. Yönetim ve teknik heyet beni bırakmak istemiyor. Ancak yeniden kırmızı-lacivertli formayı giymek isterim" dedi. Geçen sezonnun devre arasında Altınordu'ya gelen 23 yaşındaki futbolcu, çıktığı 16 maçta 5 gol atıp iyi bir performans ortaya koymuştu.