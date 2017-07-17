Altınordu'da gündem Okan Derici
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu şu ana kadar Eskişehirsporlu Murat Uçar'a imza attırırken, yönetim geçen sezonun ikinci yarısında Gazişehir Gaziantep FK'dan kiralanan Okan Derici'yi transfer etmek için yeniden girişimlere başladı.
Kulübüyle birlikte Topuk Yaylası'nda kampta bulunan genç futbolcu yönetimlerin anlaşması halinde seve seve Altınordu'ya dönebileceğini söyledi.
Gazişehir Gaziantep FK'nın sözleşmeli futbolcusu olduğunu anlatan Okan, "Altınordu'da güzel günlerim geçti. Sezon sonunda da gönlüm burada devam etmekten yanaydı. Yönetim ve teknik heyet beni bırakmak istemiyor. Ancak yeniden kırmızı-lacivertli formayı giymek isterim" dedi. Geçen sezonnun devre arasında Altınordu'ya gelen 23 yaşındaki futbolcu, çıktığı 16 maçta 5 gol atıp iyi bir performans ortaya koymuştu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:59
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''O olduğu sürece takım olamayız''
Toplam 21
Yorum
rex Bence sen olduğun sürecede bizden bi cacık olmaz ...sen git pazarda limon neyim sat bu işler sana göre değil tudor efendi!!!
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 23
Yorum
rex şunlara verilen paralara yazık bide utanmadan zam istiyo lan aldığın paranın önce hakkı ver!!!1
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Mariano sağı uçuracak
Toplam 11
Yorum
Urfaluji 31 yaşında 5 milyon euro ancak dursun özbek'e yakışan bir transfer politikası. Al tudorunu da defol git dursun.
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