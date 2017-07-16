 Ş.Urfa’dan şike isyanı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Ş.Urfa’dan şike isyanı

    Ş.Urfa’dan şike isyanı
    Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa'nın 1. Lig'de yenilmesi için şike yapıldığı iddialarıyla ilgili dün kulüpten açıklama vardı. Başkan , federasyon gelecek haberleri beklediklerini belirtip, "Ses kayıtları, görüntüler ortada. Apaçık şike yapılmıştır. Federasyonun vereceği karar doğrultusunda 2017-2018 sezonunda tekrar hakkımız olan 1. Lig'de yer alacağımıza inanıyoruz" dedi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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