 Maranhao Elazığ’da – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Maranhao Elazığ’da

    Maranhao Elazığ’da

    , Brezilyalı golcü oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Son olarak İsrail 1. Lig ekibi Ashdod'ta kiralık olarak forma giyen sambacı sağlık kontrollerinin ardından formayı giydi. Futbola ülkesinin Horizonte takımında başlayan 29 yaşındaki Maranhao, geçen sezon İsrail takımıyla çıktığı 42 maçta 8 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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