 Göztepe, kaleci Göktuğ'u Manisaspor'a kiraladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , kaleci Göktuğ'u 'a kiraladı

    Göztepe, kaleci Göktuğ'u Manisaspor'a kiraladı

    Süper Lig ekiplerinden , kaleci 'ı 1 yıllığına TFF 1. Lig temsilcisi 'a kiraladı.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 'ın 1 sezon boyunca 'a kiralandığı bildirildi.

    Futbola Göztepe altyapısında başlayan 21 yaşındaki Göktuğ, 2011-2012'de profesyonel olduğu sarı-kırmızılı ekipte çeşitli alt yaş kategorilerinin yanı sıra 3 kez TFF 1. Lig, 5 defa da Türkiye Kupası'nda forma giydi.

    Göktuğ, Göztepe'nin bugün başlayan Avusturya kampı kadrosuna alınmamıştı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe, kaleci Göktuğ'u Manisaspor'a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.