Göztepe, kaleci Göktuğ'u Manisaspor'a kiraladı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın 1 sezon boyunca Manisaspor'a kiralandığı bildirildi.

Futbola Göztepe altyapısında başlayan 21 yaşındaki Göktuğ, 2011-2012'de profesyonel olduğu sarı-kırmızılı ekipte çeşitli alt yaş kategorilerinin yanı sıra 3 kez TFF 1. Lig, 5 defa da Türkiye Kupası'nda forma giydi.

Göktuğ, Göztepe'nin bugün başlayan Avusturya kampı kadrosuna alınmamıştı.