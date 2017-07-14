Göztepe, kaleci Göktuğ'u Manisaspor'a kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı 1 yıllığına TFF 1. Lig temsilcisi Manisaspor'a kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın 1 sezon boyunca Manisaspor'a kiralandığı bildirildi.
Futbola Göztepe altyapısında başlayan 21 yaşındaki Göktuğ, 2011-2012'de profesyonel olduğu sarı-kırmızılı ekipte çeşitli alt yaş kategorilerinin yanı sıra 3 kez TFF 1. Lig, 5 defa da Türkiye Kupası'nda forma giydi.
Göktuğ, Göztepe'nin bugün başlayan Avusturya kampı kadrosuna alınmamıştı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:35
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Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu
Toplam 9
Yorum
SALİH GÜLE GÜLE CENK. BAŞARILAR DİLİYORUZ.
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Semih formayı giydi
Toplam 5
Yorum
SALIH SENİ YUVADAN UÇURANLAR BİZE KÖTÜLÜK SANA İYİLİK YAPTILAR. BAŞARILI OLACAĞINDAN KESİNLİKLE EMİNİM. DAHA DA PARLAYACAĞINA İNANIYORUM.
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 6
Yorum
salih ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BU YÖNETİCİLERE DE, TEKNİK KADROYA DA . ŞAPKALARINI KALDIRIP BAŞLARINA BAKSINLAR. KEL GÖRÜNÜYOR.
Göztepe, kaleci Göktuğ'u Manisaspor'a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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