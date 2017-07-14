Eskişehirspor'a veda etti
Eskişehirspor'u zor günlerinde yalnız bırakmayarak 1 senedir başkanlığı yürüten Halil Ünal, Eskişehirspor'a veda etti.
Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada Halil Ünal, yeni yönetime her zmana destek vereceklerini söyledi. Eskişehirspor'un Süper Lig'deki yerini alacağını belirten Ünal, "Biliyorsunuz ki, biz 3 yıllık göreve gelmiştik. Lakin, yönetim değişikliğini daha iyi, daha güçlü bir Eskişehirspor olması için tercih ettik. Eskişehirspor, bu sezon Allah'ın izniyle şampiyon olup, hak ettiği Süper Lig'deki yerini alacaktır" dedi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:57
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
webaslan3366 salih dursunumu dion o galatasarayın oyuncusuydu antalyaya sattık :D
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Muhammet Demir'in sözleşmesi feshedildi
Toplam 6
Yorum
SES hani şu hakeme kırmızı kart gösteren saygısız bir trabzonlu oyuncu vardı o nerelerde şimdi,
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Sneijder’e tam destek
Toplam 25
Yorum
Birol Dursun alsin Tudorunu nereye giderse gitsin !
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