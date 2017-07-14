 Eskişehirspor'a veda etti – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'a veda etti

    Eskişehirspor'a veda etti

    'u zor günlerinde yalnız bırakmayarak 1 senedir başkanlığı yürüten , Eskişehirspor'a veda etti.

    Kulübün borç yüküne aldırış etmeden tek aday olarak girdiği seçimlerde başkanlığına oturan , tesislere gelerek teknik heyet ve kulüp personeli ile vedalaştı. Halil Ünal dün, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 55. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından Eskişehirspor Kulüp Başkanlığı'nı Sinan Özeçoğlu'na devretmişti.

    Duygusal anların yaşandığı vedalaşmada Halil Ünal, yeni yönetime her zmana destek vereceklerini söyledi. Eskişehirspor'un Süper Lig'deki yerini alacağını belirten Ünal, "Biliyorsunuz ki, biz 3 yıllık göreve gelmiştik. Lakin, yönetim değişikliğini daha iyi, daha güçlü bir Eskişehirspor olması için tercih ettik. Eskişehirspor, bu sezon Allah'ın izniyle şampiyon olup, hak ettiği Süper Lig'deki yerini alacaktır" dedi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:57
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