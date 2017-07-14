Erzurum'da 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacak olan yeşil siyahlılar, ardından 20 Temmuz Perşembe günü Afyonkarahisar'a gidecek. Yönetim, Afyonkarahisar'daki kamp programını netleştirmeye çalışıyor. Erzurum'da güç depolayan Deizlispor, hazırlık maçlarını da ikinci etap kampında oynayacak.



Denizlispor'da yönetim, ligde dün çekilen yeni sezon fikstürünü de beğendi. Sezona Adanaspor deplasmanıyla başlayıp ardından evinde İstanbulspor'u konuk edecek olan yeşil siyahlılar, 3'üncü hafta Eskişehirspor deplasmanına gidecek. Denizlisor, bu karşılaşmadan sonra Elazığspor ve Giresunspor'u üst üste evinde ağırlayacak.Kura çekimine Asbaşkan Ahmet Selvi ile birlikte katılan Başkan Yardımcısı Mehmet Uz, ilk 5 maçın 3'ünü iç sahada oynamanın avantaj olacağını söyledi.