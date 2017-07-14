Denizlispor'da 2'nci kamp Afyonkarahisar'da
Sezona Erzurum Palandöken kampında hazırlanan 1'inci Ligi takımı Denizlispor, ikinci etap kampını Afyonkarahisar'da yapmayı kararlaştırdı.
Erzurum'da 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacak olan yeşil siyahlılar, ardından 20 Temmuz Perşembe günü Afyonkarahisar'a gidecek. Yönetim, Afyonkarahisar'daki kamp programını netleştirmeye çalışıyor. Erzurum'da güç depolayan Deizlispor, hazırlık maçlarını da ikinci etap kampında oynayacak.
Denizlispor'da yönetim, ligde dün çekilen yeni sezon fikstürünü de beğendi. Sezona Adanaspor deplasmanıyla başlayıp ardından evinde İstanbulspor'u konuk edecek olan yeşil siyahlılar, 3'üncü hafta Eskişehirspor deplasmanına gidecek. Denizlisor, bu karşılaşmadan sonra Elazığspor ve Giresunspor'u üst üste evinde ağırlayacak.Kura çekimine Asbaşkan Ahmet Selvi ile birlikte katılan Başkan Yardımcısı Mehmet Uz, ilk 5 maçın 3'ünü iç sahada oynamanın avantaj olacağını söyledi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:17
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İşlem tamam
Toplam 18
Yorum
erdi fb sampıon olamaz bu oyunla cok zor
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Süper Lig ekibinden Sneijder bombası
Toplam 1
Yorum
fener bu antalya boyunu aşan transferlerın pesıne dustu umarım 2 yıl sonra borç batagına dusup 2.lige dusmez
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Acemi şansı
Toplam 109
Yorum
kendinizi kandirmayin asil acemiler bizimkiler bence adamlar bu takimdan iki tane yiyorsa demek ki bizde buyuk bir ariza var futbol oyunu sifir olan gs kendini ue
Denizlispor'da 2'nci kamp Afyonkarahisar'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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