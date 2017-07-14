 Altınordu'nun kalesi sağlam – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'nun kalesi sağlam

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    TFF 1. Lig ekiplerinden 'nun kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka, "Gençlere duyduğumuz güven ve emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek gerçekten çok güzel bir duygu." dedi.

    Küçüktaka, yaptığı yazılı açıklamada, A takım kadrosunda bulunan 4 kalecinin altyapılarından yetiştiğini ve yaş ortalamalarının 19 olduğunu belirtti. Berke Özer'in 17 yaşında A Milli Takım'a çağrıldığını hatırlatan Küçüktaka, şunları kaydetti:

    "Erce Kardeşler, 19 yaşında geldiği kulübümüzde dördüncü yılını geride bırakıyor. O da artık patentini almış durumda. Türk futbolunda başlattığımız devrimi yeni sezonda daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Berke Özer, Ozan Can Oruç ve Ali Emre Yanar genç yaşlarına rağmen oldukça fazla maç tecrübesine sahip."

    Küçüktaka, genç kalecilerin her sezon 50'nin üzerinde ve birçoğu uluslararası nitelikte karşılaşmaya çıktığını belirterek, "Hepsi, ulaştıkları yerin farkındalar ki bu kulübümüz için çok önemli. Gençlere duyduğumuz güven ve emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek gerçekten çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:35
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