Altınordu'nun kalesi sağlam
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka, "Gençlere duyduğumuz güven ve emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek gerçekten çok güzel bir duygu." dedi.
Küçüktaka, yaptığı yazılı açıklamada, A takım kadrosunda bulunan 4 kalecinin altyapılarından yetiştiğini ve yaş ortalamalarının 19 olduğunu belirtti. Berke Özer'in 17 yaşında A Milli Takım'a çağrıldığını hatırlatan Küçüktaka, şunları kaydetti:
"Erce Kardeşler, 19 yaşında geldiği kulübümüzde dördüncü yılını geride bırakıyor. O da artık Altınordu patentini almış durumda. Türk futbolunda başlattığımız devrimi yeni sezonda daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Berke Özer, Ozan Can Oruç ve Ali Emre Yanar genç yaşlarına rağmen oldukça fazla maç tecrübesine sahip."
Küçüktaka, genç kalecilerin her sezon 50'nin üzerinde ve birçoğu uluslararası nitelikte karşılaşmaya çıktığını belirterek, "Hepsi, ulaştıkları yerin farkındalar ki bu kulübümüz için çok önemli. Gençlere duyduğumuz güven ve emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek gerçekten çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:35
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Maicon'dan basit hata
Toplam 27
Yorum
eko dursun özeğin yıldızlra bunlar beş para etmez adamlar dünyaları verdiler akşm maıconu grdük amatör tkımın forveti ne hale gtrdi
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 127
Yorum
zumm yasin carole ikiside kafa yerde şut atıp orta yapıyor gomis ön direkte carole arkaya kesiyor 2 sağlam kanat 2 ortasaha 2 bek şart bu takıma!
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Hedefteki isim Tudor
Toplam 127
Yorum
eko gs 5 tane şut çekti dağlara taşlara.yasin rodrigezden kanat oyuncusu olmaz.carola bişe bile demiyorum haytt grdğm en kötü sol bek
Altınordu'nun kalesi sağlam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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