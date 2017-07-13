TFF şike soruşturması başlattı
Şanlıurfaspor, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un şike yaptığı iddiası ve kulübün TFF 1. Lig'e geri dönmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. TFF, Şanlıurfaspor'un başvurusunun incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk edildiğine açıkladı.
Federasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Şanlıurfaspor Kulübü Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün müsabaka sonucunu etkilediğini iddia ederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve diğer ilgili kulüp ve kişiler hakkında gereğinin yapılarak cezalandırılmaları ve kulüplerinin mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Federasyonumuza başvurmuştur.
Söz konusu başvuru 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulumuzda görüşülerek incelenmek üzere aynı gün Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Etik Kurulu'nun, hazırlayacağı rapor Yönetim Kurulumuza sunulacak, Yönetim Kurulumuzun alacağı karar doğrultusunda disiplin yargılaması yapılması amacıyla ilgili kulüp ve kişiler disiplin kuruluna sevk edilecektir.
Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Federasyonumuza göndermiş olduğu ihbar dilekçesi de aynı konu ile ilgili olduğundan Etik Kurulumuza iletilmiştir.
Bu aşamada, başvuru Etik Kurulumuzun incelemesinde olup kamuoyunun bilgisine sunulur.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:41
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 45
Yorum
mb yollayın a2 ye antrenman yapsın bütün yıl yatarak kariyerini bitirsin bakalım milli takıma alınacakmı o zaman
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 23
Yorum
İŞİNİZİ DOĞRU DÜRÜST YAPMIYORSUNUZ ONDAN SONRA TFF YOK BEŞİKTAŞ ,FENER LE UĞRAŞIYORSUNUZ.İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPSANIZ BUNLARIN HİÇ BİR BAŞINIZ
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 35
Yorum
fb ci cok dogru , BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYOR VAN PORSUMUSU
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