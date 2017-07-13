 TFF şike soruşturması başlattı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    TFF şike soruşturması başlattı

    TFF şike soruşturması başlattı

    Şanlıurfaspor, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un şike yaptığı iddiası ve kulübün TFF 1. Lig'e geri dönmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. TFF, Şanlıurfaspor'un başvurusunun incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk edildiğine açıkladı.

    Federasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    Şanlıurfaspor Kulübü Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün müsabaka sonucunu etkilediğini iddia ederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve diğer ilgili kulüp ve kişiler hakkında gereğinin yapılarak cezalandırılmaları ve kulüplerinin mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Federasyonumuza başvurmuştur.

    Söz konusu başvuru 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulumuzda görüşülerek incelenmek üzere aynı gün Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Etik Kurulu'nun, hazırlayacağı rapor Yönetim Kurulumuza sunulacak, Yönetim Kurulumuzun alacağı karar doğrultusunda disiplin yargılaması yapılması amacıyla ilgili kulüp ve kişiler disiplin kuruluna sevk edilecektir.

    Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Federasyonumuza göndermiş olduğu ihbar dilekçesi de aynı konu ile ilgili olduğundan Etik Kurulumuza iletilmiştir.

    Bu aşamada, başvuru Etik Kurulumuzun incelemesinde olup kamuoyunun bilgisine sunulur.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:41
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