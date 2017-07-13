 TFF 1. Lig’de fikstür çekiliyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’de fikstür çekiliyor

    TFF 1. Lig’de fikstür çekiliyor
    'de 2017-2018 sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak. TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 16.00'da başlayacak. TFF 1. Lig'de yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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