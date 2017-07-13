 Şike skandalında son perde – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Şike skandalında son perde

    Şike skandalında son perde

    TFF 1. Lig'de tapeli ve görüntülü şike skandalında, TFF konuyu Etik Kurulu'na havale etti.

    Etik Kurulu, yeni adı Gazişehir G.Antep olan G.Antep BŞB yetkililerini ifadeye çağırdı. Kayıtlarda G.Antep BŞB Kulüp Müdürü Nizamettin Serkan, G.Antep kaptanı Elyasa ile Manisaporlu Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan Odabaşı, G.Antep BŞB yöneticisi Memik Yılmaz'ın odasında, 14 Mayıs'taki Manisa- Ş.Urfa maçı öncesi Urfa'nın yenilgiyle ligden düşmesi için şike ve teşvik primi için bir araya geldiği iddia edildi. Maç 2-0 Manisa galibiyetiyle biterken, Tarzan adı geçen Odabaşı'nı hukuki süreç bitene kadar süresiz kadro dışı bıraktı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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