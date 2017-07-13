 Erzurum’da imza şov – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Erzurum’da imza şov

    Erzurum’da imza şov
    TFF 1. Lig'in yeni takımı Erzurumspor, yeni sezon öncesi 12. transferini yaptı. Dadaşlar daha önceden anlaştığı Akhisar'dan orta saha Abdulkadir Özdemir ve Menemen Bld.'den stoper Veli Çetin'in yanı sıra yeni transfer Yeni Malatyaspor'dan kaleci Hakan Canbazoğlu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:08
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