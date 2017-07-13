Erzurum ekibi 3 sporcusuyla sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 futbolcusu ile sözleşme yeniledi.
Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, takımın başarılı oyuncuları Erhan Çelenk, Eslem Aslıyürek ve kaleci Ahmet Altın ile ikişer yıllık sözleşme uzattıklarını bildirdi.
İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Yılmaz, şampiyonluk yolunda kulübe iki dönem ciddi katkılar sağlayan Çelenk, Aslıyürek ve Altın'a yeni sezonda başarı diledi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Benfica fiyat yükseltti
Toplam 7
Yorum
Aslan 3.5 MILYONA VERIN AMA SONRAKI SATISTAN PAY ISTEYIN SINANDA GITMEK ISTIYOR SORUN YAPMAYALIM YOLU ACIK OLSUN
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 17
Yorum
SezUa Yapılan bütn transferler 30 bons yüksek maaş yorumlara bakıyorm ne çok içimizde irlandalı varmş bu adam hala dünyanın en iyi 10ları arasınd
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Benfica fiyat yükseltti
Toplam 7
Yorum
reco Gitmek isteyen gitsin tamam da yerlerine genç oyuncu getirin bari.Bir de Volkan Şen haberleri çıkmaya başladı.Adamın kendine hayrı yok..
Erzurum ekibi 3 sporcusuyla sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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