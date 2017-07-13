 Erzurum ekibi 3 sporcusuyla sözleşme yeniledi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Erzurum ekibi 3 sporcusuyla sözleşme yeniledi

    Erzurum ekibi 3 sporcusuyla sözleşme yeniledi

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye , 3 futbolcusu ile sözleşme yeniledi.

    Kulüp başkanı Dilaver Yılmaz, takımın başarılı oyuncuları Erhan Çelenk, Eslem Aslıyürek ve kaleci Ahmet Altın ile ikişer yıllık sözleşme uzattıklarını bildirdi.

    İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Yılmaz, şampiyonluk yolunda kulübe iki dönem ciddi katkılar sağlayan Çelenk, Aslıyürek ve Altın'a yeni sezonda başarı diledi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:49
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