 Elazığspor’da yeni transfer – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’da yeni transfer

    Elazığspor’da yeni transfer

    , Konya Anadolu Selçukluspor’dan sağ bek oyuncusu Serkan Kurtuluş ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Manisaspor'dan stoper Erman Bulucu, Boluspor'dan kaleci Soner Şahin ve ön libero Kadir Bekmezci, Sivasspor'dan sol bek Emre Öztürk ile Veria'dan sol kanat Jefrrey Sarpong ile sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip, son olarak Spor Toto 2. Lig ekibi Konya Anadolu Selçukluspor'da oynayan sağ bek Serkan Kurtuluş ile anlaşmaya vardı. Elazığspor Transfer Komitesinin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:58
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