Elazığspor’da yeni transfer
Elazığspor, Konya Anadolu Selçukluspor’dan sağ bek oyuncusu Serkan Kurtuluş ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:58
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 2
Yorum
Helal Be Semih Sneijderciler görün gerçek Galatasaraylıyı
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 2
Yorum
Fatih60 GALATASARAY' a geçen emeklerin için teşekkürler kardeşim yeni takımında başarılar diliyorum bahtın açık olsun...
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Kocaman tarih verdi
Toplam 14
Yorum
akın fenebahçeyi gerçekten seviyorsan defol git bir an evvel.umut satmayı bırak
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