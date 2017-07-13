Başkanlığa Sinan Özeçoğlu seçildi
Eskişehirspor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde başkanlığa, Sinan Özeçoğlu seçildi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren, Divan Başkanlığını Aydın Begiter'ın yaptığı genel kurula, eski kulüp başkanları Halil Ünal, Ali Çelikoğlu ve Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü de katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde, başkanlığa Sinan Özeçoğlu getirildi.
Eskişehirspor'un yeni kulüp başkanı Özeçoğlu, yaptığı konuşmada, siyah-kırmızılı takımın bugünden sonra yeniden hedeflere koşacağını söyledi.
Eskişehirspor'a destek verenlere teşekkür eden Özeçoğlu, şöyle konuştu:
"Önümüzde yapılması gerekenler çok. Dünden halledilmesi gereken işler bir o kadar çok. Yılmamalıyız. Bizi yavaşlatan, hedeflerden uzaklaştırmaya çalışan tüm yüklerden kurtulup, geleceği bakacağız. Hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Ben ve ekibimi, camiamızın her bir üyesine kulübün hesap verebilir ve sorgulanabilir olarak yönetileceği sözünü veriyoruz. Eskişehirspor aşkımızı dillere destan yapmak için çabalayacağız. Yeter ki sevdamızdan vazgeçmeyelim."
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:46
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 45
Yorum
mb yollayın a2 ye antrenman yapsın bütün yıl yatarak kariyerini bitirsin bakalım milli takıma alınacakmı o zaman
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Toplam 23
Yorum
İŞİNİZİ DOĞRU DÜRÜST YAPMIYORSUNUZ ONDAN SONRA TFF YOK BEŞİKTAŞ ,FENER LE UĞRAŞIYORSUNUZ.İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPSANIZ BUNLARIN HİÇ BİR BAŞINIZ
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 35
Yorum
fb ci cok dogru , BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYOR VAN PORSUMUSU
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