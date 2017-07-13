 Ankaragücü'nde transfer çalışmaları – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'nde transfer çalışmaları

    Ankaragücü'nde transfer çalışmaları

    TFF 1. Lig ekiplerinden MKE , Brezilyalı Edson Henrigue Da Silva ve Sedat Ağçay ile ön sözleşme yaptı.

    Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak İran'ın Machine Sazi takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Edson Henrigue Da Silva ile Evkur Yeni Malatyaspor'dan 35 yaşındaki Sedat Ağçay ile Beştepe Tesisleri'nde ön sözleşme imzalandığını belirtildi.

    Açıklamada, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşme imzalayan iki oyuncunun, MKE forması giyecekleri için mutlu olduklarını, camiaya ve taraftarlara layık olabilmek için çok çalışacaklarını söyledikleri bildirildi.

    Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Yiğiner ise "Kadromuza kattığımız oyuncu kardeşlerim camiamıza hayırlı olsun. Lig başlamadan eksiklerimizi giderecek ve taraftarlarımızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadro oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:25
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