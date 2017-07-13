Ankaragücü'nde transfer çalışmaları
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Brezilyalı Edson Henrigue Da Silva ve Sedat Ağçay ile ön sözleşme yaptı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak İran'ın Machine Sazi takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Edson Henrigue Da Silva ile Evkur Yeni Malatyaspor'dan 35 yaşındaki Sedat Ağçay ile Beştepe Tesisleri'nde ön sözleşme imzalandığını belirtildi.
Açıklamada, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşme imzalayan iki oyuncunun, MKE Ankaragücü forması giyecekleri için mutlu olduklarını, camiaya ve taraftarlara layık olabilmek için çok çalışacaklarını söyledikleri bildirildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Yiğiner ise "Kadromuza kattığımız oyuncu kardeşlerim camiamıza hayırlı olsun. Lig başlamadan eksiklerimizi giderecek ve taraftarlarımızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadro oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:25
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK TALİSCA İLE MUKAYESE EDİLECEK BİR DURUMDA DEĞİL. KUMAŞI İYİ ANCAK ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR ŞU AN BİZİ TAŞIYAMAZ.....
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"Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Toplam 4
Yorum
Cimbom Seninle aynı düşüncedeyim hoca neden bu kadar kötülenmeye çalışılıyor.Ben herkesin aksine sabredilirse Tudorun başarılı olacağına inanıyorum
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Marcelo, Lyon’a satıldı
Toplam 7
Yorum
manisalı kartal Adam gibi Adamsın Başkanım sonuna kadar arkandayız Degerini bulan futbolcu satılır Başkanım seninle yepyeni bir çağ yaşıyoruz
Ankaragücü'nde transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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