Altınordu'un Atabey için formülü kiralık
1. Lig ekiplerinden Altınordu'da golcü arayışını sürdüren yönetim, listenin ilk sıralarında yer alan Bandırmasporlu Atabey Çiçek'in transferinde frene bastı.
Bandırmaspor yönetimi, genç forvetin bonservisine 1 milyon TL fiyat biçerken, rakamı yüksek bulan kırmızı lacivertli kulübün bu defa kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Atabey'in ismi son günlerde Fenerbahçe ile anılmasının fiyatını artırdığı belirtildi. Transferde Denizlisporlu Yasin Ozan'ı elinden kaçıran Altınordu, gurbetçi golcü Mirkan'dan ise olumsuz yanıt aldı.
Bu arada dış transferde şu ana kadar sadece Eskişehirspor'dan sağ kanat Murat Uçar'la anlaşma sağlayan Altınordu'da Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, bir forvet alarak transferi tamamlayacaklarını söyledi.Şimdiye kadar Abdülkadir, Hasan Kabze, Okan, Sinan, Yusuf Abdioğlu ve Arif'le yollarını ayıran Altınordu, altyapı oyuncularına güveniyor. Erzurum'da Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u 2-0 yendikleri ilk hazırlık maçında gençlerin olumlu sinyal verdiğini dile getiren Sedat Gündoğdu, "Takımımızı herkes çok beğendi, bir golcü bize yeter" dedi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:12
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Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı!
Toplam 9
Yorum
c.suat kendine dikkat etmeyen sporcu olamaz..fernandao da öyle,tatilden 100 kilo dönmüş..bu ne ya güreş takımı mı olacağız..sorumsuzluk...
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Slovakya’da iki fire verdi
Toplam 1
Yorum
NASIL DURACAK VE OYNAYACAKMISIN YATALAKLAR ŞİMDİDEN BELLİ OLDU. GS SİZİ NİYE ALDI BU TURU GEÇMEK İÇİN. SEN ANTRAMAN SAKATI OLDUN VE OYNAMIYORSUN. YA GS ELENİRSE SEN ORADA
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 10
Yorum
Beşiktaşk Hadi renato sancheside getirelim Come to beşiktaşla biz koca avrupaya damga vurmuş taraftarız
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