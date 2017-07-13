Bandırmaspor yönetimi, genç forvetin bonservisine 1 milyon TL fiyat biçerken, rakamı yüksek bulan kırmızı lacivertli kulübün bu defa kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Atabey'in ismi son günlerde Fenerbahçe ile anılmasının fiyatını artırdığı belirtildi. Transferde Denizlisporlu Yasin Ozan'ı elinden kaçıran Altınordu, gurbetçi golcü Mirkan'dan ise olumsuz yanıt aldı.



Bu arada dış transferde şu ana kadar sadece Eskişehirspor'dan sağ kanat Murat Uçar'la anlaşma sağlayan Altınordu'da Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, bir forvet alarak transferi tamamlayacaklarını söyledi.Şimdiye kadar Abdülkadir, Hasan Kabze, Okan, Sinan, Yusuf Abdioğlu ve Arif'le yollarını ayıran Altınordu, altyapı oyuncularına güveniyor. Erzurum'da Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u 2-0 yendikleri ilk hazırlık maçında gençlerin olumlu sinyal verdiğini dile getiren Sedat Gündoğdu, "Takımımızı herkes çok beğendi, bir golcü bize yeter" dedi.