 Altınordu'un Atabey için formülü kiralık – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'un Atabey için formülü kiralık

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'un Atabey için formülü kiralık

    1. Lig ekiplerinden 'da golcü arayışını sürdüren yönetim, listenin ilk sıralarında yer alan Bandırmasporlu Atabey Çiçek'in transferinde frene bastı.

    Bandırmaspor yönetimi, genç forvetin bonservisine 1 milyon TL fiyat biçerken, rakamı yüksek bulan kırmızı lacivertli kulübün bu defa kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Atabey'in ismi son günlerde Fenerbahçe ile anılmasının fiyatını artırdığı belirtildi. Transferde Denizlisporlu Yasin Ozan'ı elinden kaçıran , gurbetçi golcü Mirkan'dan ise olumsuz yanıt aldı.

    Bu arada dış transferde şu ana kadar sadece Eskişehirspor'dan sağ kanat Murat Uçar'la anlaşma sağlayan 'da Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, bir forvet alarak transferi tamamlayacaklarını söyledi.Şimdiye kadar Abdülkadir, Hasan Kabze, Okan, Sinan, Yusuf Abdioğlu ve Arif'le yollarını ayıran Altınordu, altyapı oyuncularına güveniyor. Erzurum'da Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'u 2-0 yendikleri ilk hazırlık maçında gençlerin olumlu sinyal verdiğini dile getiren Sedat Gündoğdu, "Takımımızı herkes çok beğendi, bir golcü bize yeter" dedi.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:12
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