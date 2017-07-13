 Altınordu gurbette başlıyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gurbette başlıyor

    Altınordu gurbette başlıyor

    TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki idari merkezinde çekildi.

    11-13 Ağustos hafta sonunda başlayacak ligde , ilk maçta deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak. İlk hafta Denizlispor, Adanaspor'la Manisaspor ise Çaykur Rizespor'la dış sahada oynarken Balıkesirspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ile Altınordu, sezonun üçüncü haftasında karşılaşacak. Ligde ilk yarı, 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak Manisaspor-Balıkesirspor, Denizlispor-Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu maçlarıyla son bulacak. Sezonun ikinci yarısı 14 Ocak'ta başlayıp 6 Mayıs'ta bitecek.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu gurbette başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.