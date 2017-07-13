Altınordu gurbette başlıyor
TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki idari merkezinde çekildi.
11-13 Ağustos hafta sonunda başlayacak ligde Altınordu, ilk maçta deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak. İlk hafta Denizlispor, Adanaspor'la Manisaspor ise Çaykur Rizespor'la dış sahada oynarken Balıkesirspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ile Altınordu, sezonun üçüncü haftasında karşılaşacak. Ligde ilk yarı, 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak Manisaspor-Balıkesirspor, Denizlispor-Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu maçlarıyla son bulacak. Sezonun ikinci yarısı 14 Ocak'ta başlayıp 6 Mayıs'ta bitecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
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Östersunds - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 7
Yorum
Atillas-BJK Tanıdığım bir takım, ilginç bir şeyler söylemek isterdim ama sonuç belli, östersund gs'ye direnemez
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 18
Yorum
cilekes fb da futbolcu giderse 1 josef 2 ozan 3 topal gelen olursa 1lens 2 niang 3 mor fb sampion olur 100 100
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 13
Yorum
miktat catın helal olsun fb nin gs nin yapamadığını yaptılar
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