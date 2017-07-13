Altınordu gurbette başlıyor

11-13 Ağustos hafta sonunda başlayacak ligde Altınordu, ilk maçta deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak. İlk hafta Denizlispor, Adanaspor'la Manisaspor ise Çaykur Rizespor'la dış sahada oynarken Balıkesirspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ile Altınordu, sezonun üçüncü haftasında karşılaşacak. Ligde ilk yarı, 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak Manisaspor-Balıkesirspor, Denizlispor-Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu maçlarıyla son bulacak. Sezonun ikinci yarısı 14 Ocak'ta başlayıp 6 Mayıs'ta bitecek.