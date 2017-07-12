 Samsunspor’dan 4 yabancı 2 yerli – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’dan 4 yabancı 2 yerli

    Samsunspor’dan 4 yabancı 2 yerli
    'de şampiyonluk hedefleyen , iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif Direktör Coşkun Zeren, Erzurum'da gerçekleştirdikleri kampın son derece faydalı geçtiğini vurgularken, transfer çalışmaları için, "Süper Lig ve yurt dışında oyuncular takip ediyoruz. Takımımıza 2 yerli, 4'de yabancı oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz. Yabancılardan birisi kaleci olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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