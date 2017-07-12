Manisaspor'da 2 imza
Türkiye 1'inci Lig takımlarından Manisaspor, Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen ve Eskişehirspor'un santrforu Axel Meye'yi renklerine bağladı.
Atiemwen ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varan siyah beyazlı takım Meye ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 19 Mayıs Stadı'ndaki kulüp merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Abdullah Mergen, "Atiemwen'i geçen sezon devre arasında da almak istemiştik ama kısmet bugüneymiş. Takımımıza ciddi katkı sağlayacak kaliteli bir oyuncu. Axel Meye de kendisini kanıtlamış, oyun tarzımıza uygun bir forvet. İki oyuncu kalfalık dönemlerini Rize ve Eskişehir'de tamamladı. Ustalık dönemlerini Manisaspor'da geçireceklerine inanıyorum" dedi.
ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM
Nijeryalı Atiemwen, Manisasporlu olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti, "Manisaspor'un bana uzun süredir ilgisi vardı. Ben de gelmeyi istiyordum. Ancak şartlar oluşmamıştı. Bu sezon transferim gerçekleşti. Manisa'ya gelmemde Sait hocanın büyük etkisi oldu. Başkanımızın yakın ilgisi de bu tercihi yapmam da etkili oldu. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" ifadesini kullandı. Gabonlu golcü Axel Meye ise şu değerlendirmeyi yaptı:"Burası benim için yeni bir mücadele alanı ve yeni bir başlangıç noktası. Manisaspor'un geçen sezona göre bu sezon farklı hedeflerinin olması beni etkiledi. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Skora katkı yapmak için üzerime düşeni yapacağım."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 24
Yorum
SÜPER_FENER HAYIRLI OLSUN.. AYKUT KOCAMAN BU OYUNCUYU DÜZELTİR. SAĞ TARAFADA LENS GELDİNMİ FENERİ DAHA KİMSE TUTAMAZ FORVETE İKİ TANE CANAVAR LAZIM
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Cengiz Ünder İtalyan devinde
Toplam 8
Yorum
20-25 MİLYON EURO YA ZOR ALIRSINIZ. KÖR GÖZLERE Şİ C. ÜNDER İ SEYRETMEK İNSANA ZEVK VERİYOR. POSİSYON ALIŞLARI, KALEYE İNİŞLERİ SONRA TOPA VURUŞLARI MÜKEMMEL. BÖYLE BİR FUTBOLCUYU AVRUPA DAN
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''Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler''
Toplam 4
Yorum
HCK / BJK ADAM GİBİ ADAMMIŞSIN HELAL OLSUN SANA KARAKTERLİ GÖKHAN. ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN. TEŞEKKÜRLER...
Manisaspor'da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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