 Erzurumspor’da 11. transfer sağ beke – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’da 11. transfer sağ beke

    Erzurumspor’da 11. transfer sağ beke

    TFF 1. Lig'in yeni takımı , transfere doymuyor. Mavi-beyazlılar Akhisar Belediyespor'dan ayrılan 27 yaşındaki sağ bek 'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Tesislerde düzenlenen imza töreninde Ünlü, " Kulübü Türk futbolunda örnek gösterilen bir kulüp. Büyük Erzurumspor camiasına katılmaktan, mutluyum. Erzurumspor'un başarısı için mücadele vereceğim" diye konuştu. Dadaşlar'ın yeni sezon öncesinde 11. transferi olan tecrübeli savunmacı, geçen sezon yeşil-siyahlılarda 13 karşılaşmada oynarken, 1 kez de asist yaptı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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