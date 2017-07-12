Elazığspor’un hedefi şampiyonluk
Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bordo-beyazlı ekibi hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.
Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımın Erzurum'da devam eden 1.etap kamp çalışmaları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Futbolcularının performansından memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Altıparmak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti. Elazığspor taraftarının kendilerinden ne istediğini çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Altıparmak, futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı yıllarda taraftarın verdiği desteği, bu sezon vermelerini istedi.
HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ
Kendisinin Elazığspor'da futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'e çıkan takımın kaptanı olduğunu kaydeden teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Elazığ halkının bizlerden ne istediğini çok iyi bilenlerdenim. Elazığspor'un bu ligde her zaman hedefi şampiyonluktur. Bizde bu doğrultuda transferlerimizi yapacağız. Kadromuza takviye edeceğimiz oyuncular, gerek futbolculuğuyla gerekse karakter ve kişiliğiyle Elazığspor'u saha içinde ve saha dışında iyi bir şekilde temsil etmelidir. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm transferlerimizi bitirdikten sonra Elazığspor'u hak ettiği yere ulaştıracağız" dedi.
Taraftarların iç sahada rakibi baskı altına aldığına dikkat çeken Altıparmak, "Futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığım yıllarda bizlere verdikleri muhteşem destek inanılmazdı. O desteği yine aynı şekilde bu sene de vermelerini istiyoruz. Yönetimimizle, taraftarımızla, basınımızla ve her şeyimizle lige hazır olacağız. Hedefe gitmek gerçekten çok zor. Şampiyonluk için çok teferruatlı yerlerden geçeceğiz. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan sürdürdüğümüz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bizi her zaman desteklesinler. Bizlerde sahada onların verdiği desteğe layık olmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
Elazığspor’un hedefi şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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