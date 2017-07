Elazığspor’un hedefi şampiyonluk

Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımın Erzurum'da devam eden 1.etap kamp çalışmaları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Futbolcularının performansından memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Altıparmak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti. Elazığspor taraftarının kendilerinden ne istediğini çok iyi bildiğini sözlerine ekleyen Altıparmak, futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı yıllarda taraftarın verdiği desteği, bu sezon vermelerini istedi.



HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ

Kendisinin Elazığspor'da futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'e çıkan takımın kaptanı olduğunu kaydeden teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Elazığ halkının bizlerden ne istediğini çok iyi bilenlerdenim. Elazığspor'un bu ligde her zaman hedefi şampiyonluktur. Bizde bu doğrultuda transferlerimizi yapacağız. Kadromuza takviye edeceğimiz oyuncular, gerek futbolculuğuyla gerekse karakter ve kişiliğiyle Elazığspor'u saha içinde ve saha dışında iyi bir şekilde temsil etmelidir. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm transferlerimizi bitirdikten sonra Elazığspor'u hak ettiği yere ulaştıracağız" dedi.



Taraftarların iç sahada rakibi baskı altına aldığına dikkat çeken Altıparmak, "Futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığım yıllarda bizlere verdikleri muhteşem destek inanılmazdı. O desteği yine aynı şekilde bu sene de vermelerini istiyoruz. Yönetimimizle, taraftarımızla, basınımızla ve her şeyimizle lige hazır olacağız. Hedefe gitmek gerçekten çok zor. Şampiyonluk için çok teferruatlı yerlerden geçeceğiz. Birlik beraberliğimizi hiç bozmadan sürdürdüğümüz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bizi her zaman desteklesinler. Bizlerde sahada onların verdiği desteğe layık olmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.